Beleuchtung ausgeschaltet : Energiekrise - in Düsseldorf wird es düster

Düsseldorf Die Energiekrise sorgt dafür, dass ab sofort die nächtliche Beleuchtung von Fassaden und Denkmälern deutlich zurückgefahren werden muss. Auch in Düsseldorf wird es nun nach Sonnenuntergang düsterer. Ein Rundgang in der Innenstadt.

Der Hitzesommer geht dem Ende entgegen, die kältere und dunklere Jahreszeit steht vor der Tür. Pünktlich zum 1. September treten neue Auflagen zum Energiesparen in Kraft. Die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen wird ausgeschaltet. Das macht sich auch in Düsseldorf bemerkbar, wie ein Rundgang in der Innenstadt am ersten Abend im September zeigte.