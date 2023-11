So stark fallen Gebühren Stadtwerke Düsseldorf senken die Gaspreise deutlich

Exklusiv | Düsseldorf · Zum Jahreswechsel wird das Gas in der Grundversorgung bei den Stadtwerken in Düsseldorf günstiger. Wie stark der Preis fällt und was von noch günstigeren Angeboten zu halten ist.

10.11.2023 , 08:12 Uhr

Die Stadtwerke Düsseldorf senken demnächst die Gaspreise. Hier ist der Sitz des Energieversorgers am Höherweg in Flingern zu sehen. Foto: Endermann, Andreas (end)