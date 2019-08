Kostenpflichtiger Inhalt: Von L- auf H-Gas : Netzgesellschaft bereitet Gasumstellung in Düsseldorf vor

Für die Kunden ist die Umstellung der Gas-Thermen kostenlos. Foto: Ulrik Eichentopf / Stadtwerke Düsseldorf

Düsseldorf 2021 wird in den ersten Stadtteilen auf so genanntes H-Gas umgestellt. Die Vorbereitungen laufen aber bereits. Die Netzgesellschaft erhebt die Gasgeräte in den Haushalten. Ein Überblick über die Änderungen.