Dauerärgernis in Flingern : Endlich Arbeiten am Problem-Haus an der Birkenstraße

Das Eckhaus an der Birkenstraße verfiel seit vielen Jahren – nun haben die Arbeiten für eine Sanierung begonnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Flingern-Nord Das Eckhaus an Birkenstraße und Dorotheenstraße ist seit fast zehn Jahren von einem Gerüst umgeben. Nun geht es vorwärts – Eigentümer und Verwaltung haben sich offenbar geeinigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Arne Lieb Von Nicole Kampe und Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf Autorendetails aufklappen Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion. zum Autorenprofil

Es bewegt sich was an der Birkenstraße: Arbeiter werkeln an dem Eckhaus, an der Seite zur Dorotheenstraße hat eine Bar geöffnet – offenbar wird aus der verfallenen Immobilie, über die sich Anwohner und Bezirkspolitiker seit vielen Jahren ärgern, endlich wieder ein Wohn- und Geschäftshaus.

Eine Baugenehmigung gibt es bis jetzt nicht, obwohl die Verwaltung der Bezirksvertretung 2 in ihrer letzten Sitzung etwas anderes mitgeteilt hatte. Vor einer Woche hieß es dort: „Eine Baugenehmigung inklusive der denkmalrechtlichen Erlaubnis soll bis Ende Juni erteilt werden.“ Die Vorlage aus dem nicht-öffentlichen Teil liegt unserer Redaktion vor. Bislang ist der Schritt noch nicht erfolgt. Beteiligte sind aber optimistisch, dass die Dokumente in den nächsten Tagen unterzeichnet werden.

Info Noch eine Immobilie verfällt im Bezirk Adresse An der Schumannstraße 50 steht ein Mehrfamilienhaus, das seit Jahren unbewohnt ist. Zustand Vorgarten und Garagenzufahrt sind verwahrlost und vermüllt. Das Dachgeschoss wird von einem Schwarm Tauben Taubenschlag und Brutplatz genutzt. Die Politik fürchtet sogar eine Seuchengefahr durch Ratten.

Bisher seien genehmigungsfreie Arbeiten in Absprache mit der Verwaltung ausgeführt worden, etwa die Dacheindeckung. Ziel sei es, das Haus schnellstmöglich wieder bewohnbar zu machen. Wenn die Baugenehmigung jetzt erteilt wird, sollte das Haus Ende des Jahres fertig sein“, hofft Ben Klar (Die Linke), der immer wieder Anfragen zur Immobilie mit der prominenten Lage gestellt hat.

Die Bezirksvertretung 2 und die Einzelhändler an der Birkenstraße hatten seit langem gefordert, dass etwas passiert - nicht zuletzt, weil die Stadt die Birkenstraße vor sechs Jahren aufwendig erneuern und verschönern ließ. Darüber hinaus blockiert das Gerüst den Radweg. Auslöser des langen Stillstands war ein Streit mit dem Eigentümer gewesen, der unter anderem nicht genehmigte Arbeiten ausgeführt haben soll. Er beklagte, dass er von der Stadt gegängelt werde. Die Bauaufsicht untersagte schließlich die Nutzung des Gebäudes aufgrund von Gefahrenstellen ordnungsbehördlich. 2010 ließ die Stadt das verfallende Haus zur Sicherheit einrüsten, da Fassadenteilte hinabzustürzen drohten, Mit 4000 Euro soll die Einrüstung pro Monat zu Buche schlagen. Werbeplakate sollen die Kosten mindern.

Inzwischen hat der Sohn des verstorbenen Eigentümers das Haus übernommen, offenbar hat man in Gesprächen die Streitpunkte ausgeräumt. Anfang des vergangenen Jahres teilte die Verwaltung jedenfalls mit, dass es Fortschritte gibt. Damals ging die Bauaufsicht davon aus, dass bis Mitte 2018 Dach und Fassade erneuert sind, bis Jahresende sollten am gesamten Haus die Arbeiten abgeschlossen sein. Als keine Bewegung in die Sache kam, hakte Klar nach, stellte im September 2018 eine Anfrage. Im Januar 2019 dann die nächste, „da sagte man uns, dass kurzfristig etwas passieren wird“, so der Linke-Politiker. Ende Januar schließlich wurden immer wieder Handwerker gesehen, die sichtbar am Haus und hörbar im Haus arbeiteten.

Bezirksbürgermeister Uwe Wagner (SPD) sagt, es freue ihn ungemein, dass etwas passiert. „Das war ja eigentlich mal ein sehr schönes Haus“, sagt er. „Ich finde es gut, wenn die Birkenstraße bald wieder einen schönen Eckpunkt hat.“