EM-Viertelfinale in Düsseldorf „Wir erwarten keine Straßenschlachten“

Am Samstag wird sich die Stadt in Rot und Weiß färben – an diesem Abend stehen sich die Nationalteams aus England und der Schweiz im EM-Viertelfinale in der Düsseldorfer Arena gegenüber. Polizei und Organisatoren rechnen mit Tausenden Fans auf beiden Seiten, die in die Stadt strömen werden. Und auch hoher Besuch wird erwartet.