Achtelfinale in Düsseldorfer Frankreich gegen Belgien - Straßensperrungen und Public Viewing

Das Viertelfinale Frankreich gegen Belgien wird in den beiden Fan-Zonen am Schauspielhaus und am Burgplatz und auch im Public-Viewing-Bereich am Rheinufer gezeigt. Los geht es um 18 Uhr. Auch die um 21 Uhr beginnenden Viertelfinalpartie Portugal gegen Slowenien wird an den drei Locations gezeigt. >>>Weitere Möglichkeiten zum Public Viewing in Düsseldorf finden Sie hier.