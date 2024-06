Abgeordneter hält sich nicht dran Warum man in einem Stadion-Bereich kein Trikot tragen darf

Als der Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld (Grüne) am Montag in den VIP-Bereich des Düsseldorfer Stadions kam, traute er sich was: Er hatte eine DFB-Trainingsjacke an und darunter das weiße Deutschland-Trikot. Das ist im VIP-Bereich eigentlich verboten. Genauso wie Jeans und Turnschuhe. „Ich war auch so ziemlich der Einzige mit Trikot“, sagt Engstfeld. Ihm wurde vorher – wie allen Gästen in der „VIP-Lounge“ des Stadions – über die UEFA mitgeteilt, wie er anreisen kann, was es zu essen gibt („reichhaltige Auswahl regionaler deutscher Gerichte“) und wie der sogenannte Dresscode aussieht, was man also anziehen soll.