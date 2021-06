Fußball-EM : So haben die Fans in der Düsseldorfer Altstadt das Spiel gesehen

So haben die Fans in der Düsseldorfer Altstadt das Spiel gesehen

Altstadt In der Altstadt Fußball gucken? War früher mal angesagt, nun kamen nur wenige, um sich vor den Bildschirmen zu versammeln. Auf Streifzug durch die Altstadt.

Proppenvoll ist Düsseldorfs Feierviertel während des Europameisterschaftsspiels Deutschland gegen England nicht. Zwar sind die Altstadt-Kneipen, in denen die Partie aus dem Londoner Wembley-Stadion übertragen wird gut gefüllt, aber dennoch ist es problemlos möglich ohne angerempelt zu werden über die Ratinger-, Kurze- und Bolkerstraße zu gehen. Ein Taxi muss nur kurz hupen und hat freie Fahrt auf der „Ratinger“. Das kennen eingefleischte Fußball-Fans von den vorhergehenden Großereignissen anders. Da war weiß, die Farbe der Nationaltrikots eindeutig die vorherrschende Farbe. Jetzt gibt es einige weiße Spots im ansonsten bunten Mix der Damen- und Herren-Oberbekleidung.

Die Atmosphäre ist eine merkwürdige Mischung aus Hoffnung, gespannter Erwartung und Zweifel. „Ich habe auch die anderen Spiele der deutschen Mannschaft gesehen“, erläutert Jana. „Ich tippe mal auf einen 2:1 Sieg für uns, aber denke, dass die Engländer gewinnen.“ Ganz so pessimistisch sieht es Gabor nicht. Der Mann aus Mönchengladbach hatte sich mit seinen Kumpel im Quartier Boheme getroffen. „Geil wäre, wem wir 5:0 gewinnen“, so Gabor, gibt aber zu, dass aus seinen Worten jede Menge Patriotismus spricht.

Michael denkt nicht nur an den Sieg der Deutschen, sondern dabei auch an seine Gesundheit. Ich hoffe auf einen 2:1 Sieg in der regulären Spielzeit, alles andere halten meine Nerven nicht aus“, erklärt der bekennende Fortuna-Fan. „Aber selbst, wenn wir nach Elfmeterschießen das Viertelfinale erreicht haben, bin ich zufrieden.“