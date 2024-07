EM-Viertelfinalspiel in Düsseldorf Engländer und Schweizer feiern in der Stadt - Fan-Zonen gut besucht

Die Bolkerstraße war fest in der Hand der Engländer und auch vor dem O‘ Reilly’s Pub an der Andreaskirche wurde gefeiert. Ein Polizeisprecher sagte am Nachmittag, es sei bislang alles ruhig geblieben. „Wenn die Stimmung an der einen oder anderen Stelle etwas zu aufgeheizt war, dann haben wir dort kurz Präsenz gezeigt und auch ein paar Fans gezielt angesprochen.“ Dann habe sich die Situation wieder beruhigt. „Die Leute sollen ja feiern, das wollen wir nicht unterbinden“, so der Sprecher.