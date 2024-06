Übertragung bei der EM Am Burgplatz wird früher gejubelt als in den Altstadt-Kneipen

Für Fußball-Fans, die ganz schnell informiert sein wollen, gibt es während der Euro 2024 nur eine Adresse: die Fanzonen an Burgplatz und Schauspielhaus sowie die Public-Viewing-Zone am Rheinufer. „Am Burgplatz wird eher gejubelt als an der Bolkerstraße“, bringt es Kim Dorn auf den Punkt. Der Grund: Zu den Fanzonen gelangt direkt das Signal des International Broadcast Center der Uefa in Leipzig. Die Fernsehsender erhalten dieses Signal auch, bereiten es aber auf und schicken dann dieses Signal zu ihren Kunden. Das kann – aus Fansicht wertvolle – Sekunden dauern.