Ein letzter Besuch in den Fan-Zonen Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt - das EM-Finale in Düsseldorf

Am Burgplatz war es in der Fan-Zone so voll, dass weiteren Zuschauern der Zutritt verwehrt werden musste. Der angestaute Druck bei den größtenteils spanischen Fans entlud sich dann in der 47. Spielminute. Nico Williams hatte die „Furia Roja“, so der Spitzname der spanischen Elite-Kicker, mit 1:0 in Führung gebracht. Während die „España, España“-Anfeuerungen, die in Berlin auf dem Platz natürlich niemand hören konnte, über den Burgplatz schallten, schlug England-Fan Sue die Hände vors Gesicht.