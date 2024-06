Fans feiern in der Altstadt Die Engländer sind da - aber warum in Düsseldorf?

Er kommt ursprünglich aus Manchester, lebt aber in Hamburg und ist nun für acht Tage in Düsseldorf, sagt Glyn. Alles für den Fußball. Sie haben Karten für zwei Spiele ihrer Nationalmannschaft, am Sonntag schauen sie das Match gegen Serbien, am Donnerstag gegen Dänemark. Allerdings werden diese Partien nicht in Düsseldorf ausgetragen, sondern in Gelsenkirchen und Frankfurt am Main. Dennoch verbringen Glyn und seine Freunde die Zeit vor, zwischen und nach den Spielen in Düsseldorf. Warum ausgerechnet hier?