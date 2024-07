Europa blickt auf die Stadt Wie gut hat sich Düsseldorf bei der Fußball-EM präsentiert?

Nach Einschätzung von Moderator André Scheidt hat sich Düsseldorf in Europa mit einem friedlichen Fußballfest präsentiert. Dieses erinnere ein wenig an das Sommermärchen von 2006. Als Stadionsprecher war Scheidt sowohl in Düsseldorf als auch in Köln im Einsatz. Zudem moderierte er Veranstaltungen in den Fan-Zonen – der Bereich am Burgplatz ist auch an den spielfreien Tagen geöffnet.