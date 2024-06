Konzerte, bunte Bahnen und Fan-Walks Was Düsseldorfer zum EM-Programm wissen müssen

Was passiert sonst noch in der Innenstadt? Der Verein Düsseldorfer Büdchentag kommt zum Cornelius­platz. An den fünf Spieltagen in der Arena treten lokale Bands und DJs auf einer Bühne auf – darunter etwa die Musiker von Roter Kreis oder Beslik Meister. Die Veranstaltungen finden jeweils von 12 Uhr bis Mitternacht am Presse-Pavillon Eisele statt. Zur EM wird insgesamt ein breites Kulturprogramm geboten. Dazu gehört das „Stadion der Träume“ in den Räumen der ehemaligen Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz. An 24 Tagen präsentieren sich vor Ort die 24 EM-Nationen. Am 18. Juni ist etwa Ungarn an der Reihe. Dann gibt es um 18 Uhr ein Gespräch mit dem prominenten Kommentator Béla Réthy, der ungarische Wurzeln hat.