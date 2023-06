Fußball-Europameisterschaft 2024 Was Düsseldorf bei der EM für die Fans plant

Dann könnten die Fan-Bereiche in der Innenstadt an Grenzen stoßen. So sind die Zonen am Burgplatz für 7950, dem Unteren Rheinwerft für 9200 und am Schauspielhaus für 1200 Besucher ausgelegt. Mehr Platz bietet da der Rheinpark, der bereits als feste Fanzone diskutiert worden war. Als weitere zusätzliche Fläche kann der Vorplatz des Aquazoos dienen. Sollte es an den fünf Spieltagen in Düsseldorf zu Partien von Mannschaften mit großem Fantross kommen, wird je nach Bedarf entschieden, ob die zusätzlichen Standorte aktiviert werden. Auch dort könnten die Spiele auf einer großen Leinwand verfolgt werden.