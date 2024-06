„Das Bier ist noch besser als in Köln“ Volle Fanzonen bei erstem EM-Spiel in Düsseldorf

Auffällig war das internationale Publikum in den Fanzonen. So waren einige Fans der spielenden Teams gekommen. Noch mehr Menschen trugen aber entweder kein Trikot oder das einer anderen Mannschaft. Urs, Roman und Rolf waren beispielsweise Anhänger des Schweizer Teams. Die drei aus Appenzell in der nordöstlichen Schweiz waren bereits am Freitag in Köln angekommen. Dort hatten sie den 3:1-Sieg ihres Teams gegen Ungarn live im Stadion gesehen. Weil nun das erste EM-Spiel in Düsseldorf anstand, hatten sie auf gute Stimmung in der Landeshauptstadt gehofft. Und sie wurden nicht enttäuscht. „Düsseldorf hat eine tolle Fan-Meile und das Bier ist noch besser als in Köln“, sagte Urs.