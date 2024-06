„Wir unterstützen unsere Mannschaft“ Viele albanische Fans in der Stadt – kein Einlass in die Fan-Zonen

Schon den gesamten Tag über hatten albanische und spanische Fans gemeinsam in der Altstadt gefeiert. Kurz vor dem Anpfiff waren am Abend dann aber die Anhänger in den roten Albanien-Trikots zumindest in der Innenstadt in der Überzahl. Noch vor dem Anpfiff war die Kapazität in der Fan-Zone auf dem Burgplatz erreicht. Dort finden bis zu 5000 Menschen Platz. Auch die Fan-Zonen am Rheinufer und am Schauspielhaus hatten zeitweise Einlassstopps.