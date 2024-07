Kulturprogramm zur Fußball-EM Ein Tag zum Träumen für die Ukraine

Vasylysa Furmanova hat gezeigt, wie man die Bandura meisterhaft beherrscht. Allerdings fand ihr werben, es in ihrem Workshop für das ukrainische Lauteninstrument selber einmal zu versuchen, wenig Zustimmung. Kein Wunder, hat das Instrument, das in der ukrainischen Volksmusik eine wichtige Rolle spielt, bis zu 65 Saiten. Die gebürtige Kiewerin Furmanova war aus ihrer zweiten Heimat Berlin zum Ukraine-Tag im Düsseldorfer „Stadion der Träume“ gekommen. Während der Fußball-Europameisterschaft 2024 präsentieren sich an 24 Tagen alle 24 qualifizierten Nationen in der ehemaligen Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz mit eigenen Veranstaltungen.