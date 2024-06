Geballte Fußball-Liebe in Düsseldorf Tausende ziehen bei Fan-Walks zum EM-Spiel in der Arena

Tausende Fans der österreichischen und der französischen Fußball-Nationalmannschaft haben am Montag ein beeindruckendes Bild auf Düsseldorfs Straßen geboten. Die Anhänger der Teams zogen in zwei Fan-Walks getrennt voneinander zur Arena. Am frühen Abend starteten die Franzosen vom Aquazoo aus. Bereits kurz zuvor hatten sich die Österreicher vom Rheinpark auf den Weg in Richtung Stockum gemacht.