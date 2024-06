Konzert zum Start der EM 2024 Tausende feiern in Düsseldorf mit DJ Alle Farben eine Fußball-Party

„Düsseldorf, are you ready?“, rief Frans Zimmer, wie Alle Farben mit bürgerlichem Namen heißt, mehrmals in sein Mikrofon. Und die Besucher waren absolut bereit. Sie sprangen und tanzten zu den Remixen bekannter Lieder. So waren etwa Zeilen aus dem Song „Cold as Ice“ von der britisch-amerikanischen Rockband Foreigner ebenso zu hören wie aus „Our house“ oder „Komet“. Letzteres Lied hatten die Musiker Apache und Udo Lindenberg im vergangenen Jahr gemeinsam aufgenommen.