Arbeiten in Düsseldorfs Stadion Wie die Arena auf die Fußball-EM vorbereitet wird

Ebenfalls am Dienstag präsentierte außerdem Landtagspräsident André Kuper die sogenannte Giant Trophy in Düsseldorf. Die drei Meter große Nachbildung des EM-Pokals wird bis zum 13. Juni auf dem Vorplatz des Landtags stehen und kann als Selfie-Spot genutzt werden. Der Landtag wird an fast allen Wochenenden während der Euro 2024 zum „Heimspiel im Parlament“ für Besucher öffnen. Dann können Gäste zwischen 11 und 16 Uhr zum Beispiel an Führungen teilnehmen und erleben so Einblicke in die Arbeit der Abgeordneten und des Präsidiums des Landtags. Zudem können Besucher in der Bürgerhalle kickern. Die Angebote sind kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar.