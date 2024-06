Volle Bahnen nach EM-Spiel in Düsseldorf Rheinbahn schickte Rekordzahl an Zügen auf die Schiene

Nach dem Abpfiff in der Arena sind am Montagabend Tausende Menschen in Richtung Bahnsteig geströmt. Viele Fußballfans hatten gerade noch den 1:0-Sieg Frankreichs gefeiert, die Anhänger der österreichischen Mannschaft hatten dagegen gleich im ersten EM-Spiel ihres Teams eine Niederlage verkraften müssen. Am späten Abend wollten Fans beider Mannschaften aber nur noch eins: Möglichst schnell weg vom Stadion und in Richtung Stadt oder nach Hause. Dicht gedrängt standen sie erst am Gleis und dann in den Bahnen der Linie U78, die von der Arena stadteinwärts fährt.