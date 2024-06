„Der schönste Stadionweg Europas“ Auf dem Weg zur Arena stehen jetzt Regenbogenbänke

Regenbogenbänke gibt es in Düsseldorf seit dem vergangenen Jahr. Ausgestattet mit Plaketten, die die Hintergründe des Projekts erklären, finden sie sich inzwischen in nahezu allen Stadtteilen. Gestalterisch greifen die Sitzmöglichkeiten die Regenbogenflagge, auch bekannt als Pride Flag – ein Symbol der LSBTIQ+-Community – auf. Die Flagge wurde 1978 von dem US-Designer Gilbert Baker in San Francisco entworfen und gilt bis heute als ein weltweites Zeichen für Geschlechtervielfalt. Dabei hat jede Farbe eine Bedeutung: Rot für das Leben, Orange für Heilung, Gelb für die Sonne, Grün für die Natur, Blau für Harmonie und Violett für Spiritualität.