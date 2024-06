Spontane Hilfe in Düsseldorf Polizisten bringen kriegsversehrte Ukraine-Fans zur Arena

Kurzerhand boten die Düsseldorfer Beamten an, die ukrainischen Fans selbst zum Stadion zu fahren. In einem Post bei Facebook schreibt die Polizei: „Im Auto erzählten sie, dass sie im Krieg verletzt wurden und durch ein Programm, das sich um Kriegsversehrte kümmert, nach 30-stündiger Busfahrt gestern in Düsseldorf ankamen, um die ukrainische Nationalmannschaft zu treffen.“ Am Ende des Tages konnten sich die Männer über einen 2:1-Sieg ihrer Mannschaft freuen.