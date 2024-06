Fußball-EM in Düsseldorf Philipp Lahm besuchte die Fan-Zone auf dem Burgplatz

In der Fan-Zone am Burgplatz verfolgten die Besucher bereits am Nachmittag den 3:0-Sieg der Rumänen gegen die Ukraine. Später wurden am Burgplatz, am Schauspielhaus und beim Public Viewing Rheinufer die Partie Belgien gegen die Slowakei übertragen. Um 21 Uhr startet dann das Spiel der Österreicher gegen das französische Team in Düsseldorf.