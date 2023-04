Europameisterschaft 2024 in Düsseldorf Unter diesem Motto findet die EM 2024 in Düsseldorf statt

Finanzierung Für die Durchführung der EM-Spiele in Düsseldorf wird mit Kosten von rund 20,5 Millionen Euro gerechnet. Fast sieben Millionen Euro werden für die Themen Sicherheit und Mobilität kalkuliert. Sechs Millionen Euro werden für die Fanzonen berechnet. Bisher sei nicht beziffert, welche Einnahmepotenziale sich aus Gastronomie-Erlösen in den offiziellen Veranstaltungsflächen und aus Vereinbarungen mit Sponsoren und Bezuschussungen ergeben könnten. Die Stadt geht jedoch davon aus, dass die Gastronomie, Hotels und der Handel von der EM profitieren werden. Auch Fußballer in Düsseldorf sollen von der EM künftig profitieren: Für den Amateurfußball wird die Stadt weitere Maßnahmen in die Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2024/25 einbringen. Am 17. Mai wird sich der Rat mit der weiteren Organisation der Ausrichtung befassen.