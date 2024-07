Bilanz zur Fußball-EM in Düsseldorf Mehr als 200.000 Liter Bier gingen in den Fan-Zonen über die Theke

Insgesamt sprachen am Montag alle Verantwortlichen, darunter etwa auch D.Live-Chef Michael Brill und Polizeiführer Dietmar Henning, von einer sehr gelungenen EM für Düsseldorf. Diese sei die längste Großveranstaltung gewesen, die es bislang jemals in der Stadt gab, so Brill. Henning erklärte, die Polizei habe während der EM 30 Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen. „Das heißt, dass wir es mit identifizierten, potenziellen Gefährdern zu tun hatten, und davon haben wir 30 – salopp gesagt – vom Schirm genommen“, so Henning. Eine Vielzahl seiner Kollegen sei während des Events „eher unsichtbar“, also auch in Zivilkleidung, in der Stadt unterwegs gewesen. Mit Bezug auf die 1600 in der Stadt eingesetzten Volunteers sagte Henning: „Diese Zahl ist größer als die unserer eingesetzten Kräfte in der Spitze.“ Im Vorfeld hatte die Polizei den Einsatz von bis zu 1500 Kräften angekündigt.