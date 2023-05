Planungen für das große Fußballevent 20 Millionen für Programm zur Uefa Euro 2024

Die Nachhaltigkeit wird alle Themen und Bereiche der Europameisterschaft in Düsseldorf begleiten: In den Fan-Zonen haben Müllvermeidung und -recycling besondere Priorität, dort wird die Stadt ein Mehrweggeschirrsystem und kostenloses Trinkwasser zur Verfügung stellen. Möglichst viele Fans sollen dazu motiviert werden, zu Fuß zum Stadion zu gehen. Bereits am 17. Juni wird es ein großes „One Year To Go“-Event auf dem Marktplatz vor dem Rathaus geben – genau ein Jahr vor dem ersten Spiel in Düsseldorf.