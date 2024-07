Nach dem letzten Spiel in der Arena Was es in Düsseldorf jetzt noch für Events zur Fußball-EM gibt

Stadion der Träume In den ehemaligen Räumen der Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz ist während der EM das Stadion der Träume eingerichtet. Präsentiert werden alle 24 am Turnier teilnehmenden Nationen. Noch stehen sechs Veranstaltungen aus. So ist am Dienstag, 9. Juli, der Tag der Ukraine. Das Programm startet um 13 Uhr, eingerichtet ist zum Beispiel eine Kreativwerkstatt für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Bei einem Bandura-Workshop lernen Teilnehmer ab 15 Uhr ukrainische Musik kennen. Später gibt es unter anderem ein Livekonzert (19.30 Uhr), und eine Filmvorführung über ukrainische Sportler, die Opfer des Krieges wurden. Ein Vorwort spricht Konsulin Iryna Schum (20 Uhr). Danach klingt der Abend mit Karaoke aus. Einen Tag später am Mittwoch, 10. Juli, wird die Türkei präsentiert. Das Programm startet ebenfalls um 13 Uhr. Es gibt unter anderem landestypische Speisen, einen Workshop zum T-Shirt bemalen (13 Uhr) und einen Auftritt von Pianistin Nihan Ulutan und dem Frauenchor NRW (19 Uhr). Das weitere Programm im Stadion der Träume: Am Donnerstag, 11. Juli, ist Georgien an der Reihe (ab 17 Uhr). Am Freitag, 12. Juli, präsentiert sich ab 13 Uhr Portugal, am Samstag, 13. Juli, Tschechien (ab 12 Uhr). Bei einer Abschlussveranstaltung am Sonntag, 14. Juli, beginnt um 17 Uhr eine Abschlussveranstaltung mit einem Mitmach-Konzert von Sarah Bouwers.