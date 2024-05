Fußball-Europameisterschaft in Düsseldorf „Hochrisikospiele sehe ich bei der EM nicht“

Wie emotional es im Fußball zu geht, war zuletzt beim Relegationsspiel der Fortuna in Bochum zu sehen. Nach dem 0:3 in Bochum sah man lauthals jubelnde Fortuna-Fans, die aus Begeisterung Bengalos abfeuern. Auf der anderen Seite tieftraurige Bochumer, die frustriert mit Tränen in den Augen schon vor dem Schlusspfiff das Stadion verließen. Damit in der emotional aufgeladenen Atmosphäre nichts passierte, hatte sich die Polizei auf einen „brisanten Abend“ und auf ein „Hochrisikospiel“ vorbereitet, „Wir hatten so viele Polizisten vor Ort wie noch nie in dieser Saison“, sagte Bochums Polizeisprecher Jens Artschwager. Bereits ab dem Nachmittag war die Polizei im Umfeld sichtbar.