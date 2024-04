Die Trophäe kommt nach Düsseldorf Hier können Fans dem EM-Pokal ganz nah sein

Zum Auftakt des Turniers tritt die deutsche Nationalelf am 14. Juni in München gegen Schottland an. Nur wenige Tage später folgt das erste Spiel in der Düsseldorfer Arena: Am 17. Juni spielt ab 21 Uhr Österreich gegen Frankreich. Die Slowakei und die Ukraine treffen am 21. Juni aufeinander – Beginn ist um 15 Uhr. Im letzten Spiel der Gruppenphase, das in Düsseldorf ausgetragen wird, treten am 24. Juni ab 21 Uhr Spanien und Albanien an. Es folgt am 1. Juli ein Achtelfinale in der Merkur-Spiel-Arena, ein Viertelfinale findet am 6. Juli statt. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin ausgetragen.