Letztes Gruppenspiel der EM in Düsseldorf Gastronomen erwarten am Montag eine spanische Party

Mehr als 300 Kisten spanisches Bier hat Primo Lopez in dieser Woche geordert. Der Gastronom ist damit vorbereitet auf Montag, 24. Juni. Dann steht das letzte Gruppenspiel dieser Fußball-EM in Düsseldorf an. In der Arena trifft ab 21 Uhr das spanische Nationalteam auf die albanische Mannschaft. „Gefeiert wird dann bei uns in der Altstadt“, sagt Lopez.