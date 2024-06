Statt der Niederländer Jetzt kommen tausende Belgier zum Achtelfinale nach Düsseldorf

Frankreich und Belgien hatten sich als die Zweitplatzierten aus den Gruppen D und E für das Achtelfinale der EM qualifiziert. Angepfiffen wird das Spiel der beiden Teams am 1. Juli um 18 Uhr in der Arena in Stockum. Danach wird noch ein weiteres Spiel der Euro in Düsseldorf ausgetragen: Am Samstag, 6. Juli, steht ein Viertelfinale an. An diesem Abend werden die Sieger der Achtelfinals zwei und vier aufeinandertreffen. Im Rennen sind die Schweiz oder Italien sowie England oder die Slowakei. Sollten die Engländer dann das erste Mal bei dieser Europameisterschaft in Düsseldorf spielen, rechnet Vangelis Chantzis jedenfalls mit noch mehr Fans, die in der Altstadt feiern.