Fans feiern in Düsseldorf Erneut großer Andrang vor dem Deutschland-Spiel – kein Einlass in die Fan-Zonen

Kurz vor dem zweiten EM-Spiel der deutschen Nationalelf am Mittwochabend ist der Andrang in den Düsseldorfer Fan-Zonen erneut groß. So gab es etwa in dem Bereich auf dem Burgplatz eine halbe Stunde vor Anpfiff einen Einlassstopp, weil die Kapazitätsgrenze erreicht war. Auch am Rheinufer und am Schauspielhaus konnten schon bald keine Menschen mehr eingelassen werden. Einige Fans waren extra früh in die Innenstadt gekommen, um sich noch einen guten Platz zu sichern.