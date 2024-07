Gesänge auf der Bolkerstraße Englische Fans stimmen sich in der Altstadt trotz Regens auf EM-Viertelfinale ein

Am Nebentisch stand am Freitagnachmittag Rob. Auch er hat keine Tickets für das Spiel, aber nutzt das Viertelfinale für eine gute Zeit in Düsseldorf mit „seinen Jungs“. Sie kamen bereits am Donnerstag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an und bleiben bis Sonntag. „Düsseldorf gefällt mir richtig gut, ich kann mir vorstellen, noch mal wieder zu kommen“, so Rob. Beim nächsten Mal aber an den „richtigen Flughafen“, denn das Ziel in Weeze hatte für Verwirrung und eine längere Anreise gesorgt.