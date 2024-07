„England taking over Dusseldorf... love it!“ So feiert der frühere England-Star Rio Ferdinand in der Altstadt

Bereits in einem ersten Teil des Euro-2024-Vlogs von Ferdinand waren Aufnahmen aus Düsseldorf zu sehen. Auch auf den sozialen Plattformen Instagram und X hat der frühere Profi einen kurzen Clip mit feiernden England-Fans aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gepostet. „England taking over Dusseldorf... love it!“ schreibt er dazu. Visit Düsseldorf reagierte bereits auf diese Aufnahme und schrieb: „This man clearly has great taste. Greet to have you here!“ Also etwa: Dieser Mann hat eindeutig einen guten Geschmack. Schön, dass du da bist!