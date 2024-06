Zum EM-Spiel in der Altstadt England-Fans stimmen in Düsseldorf umstrittenes Lied an

Aufgenommen wurde das Video am Samstag. Einen Tag später startete das englische Nationalteam in die EM 2024 und spielte gegen Serbien (1:0). Bereits in der Vergangenheit hatten englische Fans mit „Ten German Bombers“ für Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Der Gesang ist aufgebaut wie ein traditionelles Kinderlied. Inhaltlich geht es aber um Verluste während des Zweiten Weltkriegs. So heißt es: „There were ten German bombers in the air.“ Anschließend geht der Songtext weiter: „And the RAF of England shot one down“, also die Streitkräfte der Royal Air Force schossen einen ab. Heruntergezählt wird später bis auf einen Bomber.