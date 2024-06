Fußballfans in Düsseldorf EM-Atmosphäre auch auf den Campingplätzen

So ist der City-Campingplatz in Lörick zu den EM-Spielen in Düsseldorf ausgebucht. „Wir erwarten zum Wochenende wieder viele Fans. Jetzt will sich jeder anmelden, das Telefon steht nicht still“, sagte Platzbetreiber Thomas Kürten am Donnerstag. Vor dem ersten Achtelfinale in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hätten sich nun vermehrt Fans der französischen und belgischen Mannschaft angekündigt. Die Teams der beiden Nationen haben sich für das Spiel in der Arena qualifiziert.