Einlassstopps beim Public Viewing Reichen die Fan-Zonen in Düsseldorf aus?

Es war das erste Spiel dieser Fußball-Europameisterschaft, Deutschland gegen Schottland. Und schon zum Start der EM war der Andrang beim Public Viewing in Düsseldorf riesig. 16.000 Zuschauer kamen über den Nachmittag und Abend verteilt in die Fan-Zonen, um den 5:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. Sowohl am Burgplatz als auch am Rheinufer gab es zwischenzeitlich Einlassstopps.