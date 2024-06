Bilanz der Düsseldorfer Polizei Drittes EM-Spiel war ein „friedliches Fußballfest“ – trotz Verkehrsstörungen

Vor allem die albanischen Anhänger sorgten für Aufmerksamkeit – auch weil viele in Autokorsos und laut hupend über die Straßen fuhren. Zu Einschränkungen kam es außerdem auf der Linie U73: Auf der Heyestraße in Gerresheim feierten italienische Fans den Einzug ihres Teams ins Achtelfinale. Die Italiener hatten in einem parallel in Leipzig stattfindenden Spiel in letzter Minute den entscheidenden Ausgleichstreffer gegen Kroatien erzielt.