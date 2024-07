Partie gegen Spanien auf der Leinwand Auch Düsseldorfer Filmkunstkinos übertragen das deutsche EM-Viertelfinale

Das Viertelfinale am Freitag, 5. Juli, können Fans nun auch auf Leinwänden in zwei Filmkunstkinos verfolgen. Im Cinema an der Schneider-Wibbel-Gasse in der Altstadt und im Metropol an der Brunnenstraße wird die Partie übertragen. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in der Stuttgarter Arena. Wenn es für das deutsche Team weiterhin so gut läuft, wollen die Betreiber der Filmkunstkinos auch das Halbfinale und das Finale zeigen.