„Sport bietet Stadt eine Bühne“ Im Einsatz für den Fußball – das sind Düsseldorfs „Euro-Macher“

Fußball bewegt. An diesem Abend Lazaros Kokoras und seine Kollegen. Der Düsseldorfer springt von seinem Sitzplatz auf. Er reißt die Arme in die Höhe. Er singt. Und einmal, da zündet er sogar Bengalos. Kokoras ist in eine Rolle geschlüpft, die er gut kennt. Er ist Fan. Im wahren Leben von der Fortuna. Am Tag nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga klang seine Stimme noch heiser von all dem Mitfiebern und Anfeuern. Jetzt ist das anders. Da steht er in einem blau-weiß gestreiften Trikot auf der Tribüne des Düsseldorfer Schauspielhauses. Er ist einer der Laiendarsteller, Kostenpflichtiger Inhalt die mit dem Stück „Glaube, Liebe, Fußball“ die Vorfreude auf die Euro 2024 befeuern. So ist der Bilker auch einer der Menschen, die das internationale Turnier in der Landeshauptstadt mitgestalten. Ein Euro-Macher, einer von vielen in der Stadt – fünf stellen wir heute vor.