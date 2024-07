Plakate an Düsseldorfer Bahnstationen Kollektiv übernimmt Werbeflächen und kritisiert Uefa

Auf Plakaten haben Aktivisten in Düsseldorf Kritik am Fußballverband Uefa geübt. Dafür „kaperten“ sie vorhandene Werbeflächen im Stadtgebiet. Zu sehen waren die satirischen Aushänge unter anderem am Hauptbahnhof, an der Bahnstation Steinstraße und in Bilk. Verantwortlich erklärt sich das Kollektiv „Dies Irae“.