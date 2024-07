Stars, Fan-Walks und internationale Gäste Das waren die schönsten Düsseldorfer EM-Momente

Die Stars Die EM spülte auch einige prominente Besucher in die Stadt. Unbestritten an der Spitze steht Prinz William. Der britische Royal kam per Privatjet nach Düsseldorf gedüst, um das Viertelfinale seiner Nationalmannschaft zu verfolgen. Unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul bekam auf der Stadiontribüne die Chance, dem Prinzen die Hand zu schütteln. Mit den Fußballteams kamen aber auch Sportler in die Stadt, die bei ihren Fans ähnlich adligen Status genießen dürften. So wirkte es zumindest, als Frankreichs Torschütze Kylian Mbappé das Lindner-Hotel in Lörick verließ und die Masse vor dem Eingang völlig in Rage geriet. Die französische Nationalmannschaft spielte gleich zwei Mal in Düsseldorf und gerade für den Star-Spieler Mbappé ging die erste Partie unglücklich aus: Er brach sich das Nasenbein und wurde anschließend in der Uniklinik behandelt. Die englischen Stars nächtigten im Hyatt-Hotel im Hafen, darunter natürlich Jude Bellingham und Harry Kane. Und auch das große Nachwuchstalent aus Spanien stand auf Düsseldorfer Rasen: der 16-jährige Lamine Yamal.