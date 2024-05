Konzerte am Burgplatz, Theater und Public Viewing Das ist das Programm in den Düsseldorer Fan-Zonen zur EM

Noch sind es gut drei Wochen bis zum Eröffnungsspiel am 14. Juni, bei dem die deutsche Nationalelf in München gegen Schottland antritt. In der Düsseldorfer Arena werden ab 17. Juni insgesamt fünf Spiele ausgetragen. Unter dem Motto „Everybody’s Heimspiel“ soll es während des vierwöchigen Turniers in Düsseldorf nicht nur um den Fußball gehen, wie das Fan-Zonen-Programm zeigt.