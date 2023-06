Fußball-Europameisterschaft 2024 Was Düsseldorf bei der EM für die Fans plant

Exklusiv | Düsseldorf · Wenn eine Fußballnation wie Holland spielt, sollen zusätzliche Fanzonen entstehen und auch große, gemeinsame Märsche zum Stadion möglich sein. Was an welchen Stellen in der Stadt vorgesehen ist.

12.06.2023, 15:16 Uhr

EM 2024 - Stadien und Spielorte in Deutschland 22 Bilder Foto: dpa/Alexander Hassenstein

Von Alexander Esch

Ein Jahr vor dem Start werden die Pläne für die Fußball-Europameisterschaft in der Stadt immer konkreter, vor allem für die drei Fanzonen. Zudem sind zwei große Pop-up-Flächen vorgesehen, die noch mehr Platz bieten würden, falls Fußballnationen wie Holland und/oder England in die Stadt kommen sollten. „Der holländische Verband rechnet mit 100.000 Fans, die nach Düsseldorf kommen würden“, sagt Thomas Neuhäuser, Projektleiter der Stadt für die Euro 2024. Hier geht es zur Bilderstrecke: EM 2024 - Stadien und Spielorte in Deutschland