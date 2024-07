Freiwillige Helfer in Düsseldorf Das Maxhaus ist während der EM der Treffpunkt der Volunteers

Am Donnerstag, 4. Juli, wird Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) noch acht weitere Volunteers begrüßen. Sie kommen aus Düsseldorfs Partnerstädten Chemnitz, Reading, Toulouse und Warschau. Ihre Sprachkenntnisse sind dann sicherlich hilfreich, wenn das letzte EM-Spiel in der Arena ausgetragen wird: Das Viertelfinale des englischen Nationalteams gegen die Schweiz am Samstag, 6. Juli. Der Volunteer-Hub im Maxhaus wird auch darüber hinaus noch bestehen bleiben. Er ist zum Finale am 14 Juli in Berlin in Düsseldorf eingerichtet.