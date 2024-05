Konzerte am Burgplatz, Theater und Public Viewing Das ist das Programm in den Fan-Zonen zur Fußball-EM

Schauspielhaus Fußball, kombiniert mit einem vielfältigen Kulturprogramm – das ist die Idee der Fan-Zone am Schauspielhaus. „Wir haben viel gemeinsam“, sagte Cornelia Walter, künstlerische Projektleiterin des Schauspielhauses, über den Sport und das Theater. „Es geht uns beiden um Gemeinschaft.“ Das vom Schauspielhaus inszenierte Open-Air-Stück „Glaube, Liebe, Fußball“ feiert bereits am Freitag, 24. Mai, Premiere. Bis zum 13. Juli wird es Aufführungen geben. Darüber hinaus ist in der Fan-Zone ein Rahmenprogramm geplant, unter anderem mit Diskussionen über die Zukunft des Fußballs, Poetry Slam und Tanzaufführungen. An bis zu acht Vormittagen werden Angebote für Kinder und Schulklassen organisiert, auch nachmittags wird es ein Angebot geben (zum Beispiel Singprojekte). Besonders ist das Projekt „D-Play“: Die Fassade des Schauspielhauses dient als Projektionsfläche für tagesaktuelle Videos von Fans oder auch „Clubbing-Visuals“ der Musikszene. Übertragen werden in der Fan-Zone am Schauspielhaus, in der bis zu 2000 Menschen Platz haben, außerdem gut 30 Fußballspiele der Euro. Die Öffnungszeiten variieren je nach Programm.