Düsseldorfer Stadtdirektor zur Kritik an der Uefa „Es bleibt genug für alle übrig“

Wir treffen Burkhard Hintzsche vor seinem Büro am Burgplatz, wo schon am Mittag in der Fanzone Programm ist. Gerade macht Enkelson Musik. Der Stadtdirektor ist derzeit viel in der Stadt unterwegs.Kostenpflichtiger Inhalt Bei ihm ist das Kompetenzzentrum Veranstaltungen angesiedelt. Auch ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Stadttochter D.Live, die die Fanzonen organisiert. Zeit für eine Zwischenbilanz der Euro 2024 in Düsseldorf.