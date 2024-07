Achtelfinale der EM in Düsseldorf Fan-Walks und eine Party mit Weltmeister Paul Pogba

Zum vorletzten Mal bei dieser Fußball-Europameisterschaft haben Fans zweier in Düsseldorf spielender Nationen gemeinsam in der Stadt gefeiert. Tausende Anhänger des belgischen und des französischen Teams waren zu Gast. Sie marschierten von Treffpunkten im Rheinpark und am Aquazoo aus zur Arena. Dort wird am frühen Abend das Achtelfinale zwischen beiden Teams angepfiffen.